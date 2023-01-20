Malta'da restorana giren araç Pelin Ateş'i ezdi! Yardım etmek isteyenlere taşla saldırdı

Malta'nın Gzira kentinde meydana gelen olayda, Jeremie Camilleri'nin kullandığı siyah bir araç, önce benzin istasyonuna zarar verdi ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına girdi..



Olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Türk vatandaşı Pelin Kaya araç tarafından ezildi.



Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, çarptığı Kaya'ya ayrıca taşlar attığını ve yardım etmek isteyenlere de engel olduğunu aktarmıştı.



Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına almıştı.



MAHKEMEYE ÇIKARILDI



Kaya ailesine hukuki danışmanlık sağlayan firma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 18 Ocak Çarşamba gecesi aracıyla daldığı restorandaki Pelin Kaya'yı ezen ve sonrasında da kendisine saldırıp, yardım edilmesini engelleyen Camillieri mahkemeye çıkarıldı.



Pelin Kaya'nın yakınlarının ve Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri'nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi.



Malta basınına duruşmadan yansıyan bilgilere göre, savunma tarafı, halihazırda psikiyatrik tedavi gördüğünü belirttikleri müvekkilleri Camilleri'nin bu nedenle Mount Carmel Hastanesi'ndeki adli tıp koğuşunda tutulmasına yönelik savunma yaptı. Ancak mahkeme, bu talebi kabul etmeyerek sanığın Corradino cezaevine gönderilmesine karar verdi.



"KASTEN İŞLENMİŞ BİR CİNAYET"



Duruşmada olayla ilgili bilgi veren polis müfettişi Keith Zahra, "Bu basit bir trafik kazası değil, kasten işlenmiş bir cinayet." dedi.



İlk duruşmanın ardından mahkeme çıkışında bir basın açıklaması yapan Pelin Kaya'nın dayısı Aykan Ceylan, "Pelin'le bizim bir parçamız gitti. Pelin, zeki ve harika bir insandı. Hayalleri ve arzuları vardı ve bunları Malta'da sürdürmeye karar vermişti. Pelin'in doğum gününde yaşanan bu acı olay yüzünden onun harika geleceği elinden alındı. Bir insanı bu vahşete iten şeyin ne olduğunu anlamıyoruz. İntikam değil, adalet istiyoruz ve adaletin tecelli etmesi için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Ceylan, kendilerine gösterdiği "olağanüstü destekten" ötürü Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği başta olmak üzere, gösterdiği dayanışma nedeniyle Malta halkına teşekkür etti.