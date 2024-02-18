Malta'dan Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı

Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.



60. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Borg, "Çocuklar, kadınlar, yaşlılar çok fazla masum can hayatını kaybetti. Gazze'de kalıcı ateşkesiz zamanıdır." dedi.



İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırı planı hakkında endişelerini dile getiren Borg, "Gazzeliler kuşatma altındaki şeridin bir kısmından diğerine itiliyor ve bu nedenle ateşkes çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.



Borg, 7 Ekim 2023'te yaşanan olayların "faillerinin" Gazze'deki siviller olmadığına dikkati çekerek, "Dolayısıyla buna tepki olarak öldürülmemeliler." ifadesini kullandı.



Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkındaki iddialarla ilgili soruşturmayı yakından takip ettiklerini belirten Borg, ancak bu arada kuruluşu desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Borg, "Çünkü Gazze'deki sivillere insani yardımı ve diğer tüm desteği UNRWA olmasa bile başka birinin vermesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

