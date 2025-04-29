Malta’nın “altın pasaport” programına Avrupa Adalet Divanı engeli

Avrupa Birliği (AB) bünyesinde yer alan en yüksek mahkeme olan Avrupa Adalet Divanı, Malta’nın varlıklı yabancıların vatandaşlık almasına izin veren “altın pasaport” programını sonlandırması gerektiğine hükmetti.



AB Komisyonu, 2022 yılında Malta’daki söz konusu uygulamayı yargıya taşımıştı. Bu program, yaklaşık 1 milyon euro yatırım karşılığında yabancı ülke vatandaşlarına pasaport sahibi olma, böylelikle de herhangi bir AB ülkesinde yaşama ve çalışma hakkı veriyordu.

Divan, üye ülkelerin vatandaşlık verme ya da vatandaşlık hakkını geri almaya konusunda karar verebileceğini ancak Malta’daki uygulamanın AB üye ülkeleri arasındaki karşılıklı güveni erozyona uğrattığını belirtti.



DİVAN’DAN “KARŞILIKLI GÜVEN” VURGUSU



Avrupa Adalet Divanı’nın kararında, üye ülkelerin daha önceden belirlenmiş ödemeler ya da yatırımlar karşılığında esasında Avrupa vatandaşlığı anlamına gelen vatandaşlık hakkını tanıyamayacağı ifade edildi. Kararda, bu uygulamanın "temel olarak vatandaşlığa sahip olmayı sadece ticari bir işlem” seviyesine indirgediğine dikkat çekildi.



Divan, kararında ayrıca şu ifadelere yer verdi: “Böyle bir uygulama bir üye ülke ile vatandaşları arasında gerekli dayanışma ve iyi niyet bağının kurulmasını ya da üye devletler arasında karşılıklı güvenin sağlanmasını mümkün kılmaz.”



PROGRAM, RUSYA VE BELARUS VATANDAŞLARINA KAPATILMIŞTI



Malta, konuyla ilgili daha önce yaptığı savunma ve açıklamalarda, AB anlaşmalarını doğru bir şekilde yorumladıklarını ifade ediyordu.



Ülke, 2022 yılında, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rusya ve Belarus vatandaşları için söz konusu programı askıya almıştı; ancak, diğer ülke vatandaşları programdan yararlanmaya devam edebiliyordu. AB Komisyonu, 2020 yılında programla ilgili ihlal prosedürü başlatmış ancak herhangi somut bir değişiklik sağlanamamıştı.

