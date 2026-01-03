Mamdani'den Trump'a Maduro tepkisi. "Savaş eylemi"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin X hesabından bir açıklamada bulundu. Olaylar hakkında bilgilendirildiğini belirten Mamdani, "Egemen bir millete tek taraflı saldırmak, bir savaş eylemi ve federal ve uluslararası hukukun ihlalidir" ifadesini kullandı.

Mamdani, "Rejim değişikliğine yönelik bu bariz girişim, sadece yurt dışındaki insanları değil, New York'u evi kabul etmiş insanları da doğrudan etkilemektedir" ifadesine yer verdi. Kendisinin önceliğinin New Yorkluların güvenliği olduğunu belirten Mamdani, gelişmeleri yakından izleyeceğini kaydetti.

“KANIT SUNULMADI”

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Demokrat Kongre Üyesi Nancy Pelosi de, Donald Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Kongre'yi bilgilendirmeden yakalamasına tepki gösterdi. X hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'nın "gayrimeşru" bir rejim tarafından yönetildiğini vurgulayan Pelosi, "Ancak Trump yönetimi ABD askeri gücünün kullanılmasını meşru kılacak kadar acil bir ulusal güvenlik tehdidi olduğuna dair bir kanıt sunmadı" ifadesini kullandı.

“TAMAMEN RİYAKARLIK”

Trump'ın daha önce Kongre'yi "yok etme" niyetini açıkça dile getirdiğini belirten Pelosi, bugün de Başkanın Kongre'yi yok saydığını kaydetti. Pelosi, paylaşımında, "Eğer ki Trump'ın eylemleri uyuşturucu kaçakçılığı suçlarına dayanıyorsa bu tamamen riyakarlıktır çünkü son günlerde ABD'de 400 ton kokain getirmekten sorumlu (eski) Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'i affetti" görüşünü paylaştı.

Trump yönetiminin Maduro'nun uyuşturucu kaçakçılığından yargılanacağını söylediğine işaret eden Pelosi, Hernandez'in de aynı suçtan suçlu bulunduğunu ancak Trump'ın onu affettiğini vurguladı. Pelosi, "Kongre, Venezuela'daki saldırılar, rejim değişikliği, bu operasyonun amaçları ve kapsamı ve yönetimin daha fazla gerginliği nasıl engellemeyi planladığı konusunda acilen bilgilendirilmelidir" çağrısında bulundu.