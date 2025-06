Mamdani’den Trump’ın federal fon tehdidine yanıt: “Buna alışmaya başlamalıyım”

ABD’de Demokrat Parti içinde yapılan ön seçimde New York Belediye Başkanlığı seçimlerinde partisini temsil etmeye hak kazanan Zohran Mamdani, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.



Mamdani, pazar günü “Meet The Press” programında NBC’den Kristen Welker’a yaptığı açıklamada, “Başkan’ın (Trump) nasıl göründüğüm, kulağa nasıl geldiğim, nereden geldiğim, kim olduğum konusunda konuşacak olduğu gerçeğine halihazırda alışmaya başlamam gerekiyor çünkü dikkatleri mücadele ettiğim şeyden başka bir yere çekmek istiyor” diye konuştu.

Mamdani, kendisinin, Trump’ın güçlendirmek için kampanya yürüttüğü ama o zamandan bu yana ihanet ettiği çalışan insanlar için mücadele ettiğini sözlerine ekledi.



“DOĞRU OLANI YAPMALI YOKSA PARA ALAMAZ”



Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu 33 yaşındaki Müslüman aday Mamdani’nin seçim zaferinin ardından konuşan ABD Başkanı Trump, "Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Mamdani kazandı" ifadelerini kullanmıştı.



Trump, pazar günü ABD basınına yaptığı açıklamada Mamdani hakkında yeni açıklamalarda bulundu.



Politico haber sitesinin aktardığına göre, Mamdani’ye bir kez daha “komünist” diyerek bir anlaşmazlık yaşamaları halinde federal finansmanı çekme tehdidinde bulundu. Trump, “Bunu hayal edemiyorum. Ama diyelim ki öyle oldu ve o gerçekten (belediye başkanlığına) geldi. Ben Başkan olacağım. Onun ise doğru olanı yapması gerekecek ya da hiç para almayacaklar” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



ABD'nin New York kentinde 24 Haziran’da düzenlenen Demokrat Parti’nin belediye başkanı ön seçimlerinde, New York Temsilciler Meclisi Üyesi Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimlere girecek adayların arasında resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan birinci çıkmıştı.



Demokrat sosyalist kimliğiyle öne çıkan Hint asıllı ve Uganda doğumlu 33 yaşındaki Müslüman aday Mamdani, en önemli rakibi olarak bilinen 67 yaşındaki eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu geride bırakıp, geleneksel Demokrat Parti destekçilerini şaşırtmıştı.



ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından Mamdani'nin ön seçimlerden zaferle çıkmasına tepki göstererek, "Demokratlar çizgiyi aştı. Yüzde 100 komünist bir deli olan Mamdani kazandı” demişti.