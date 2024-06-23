Manceshter Havalimanı'ndaki uçuşlara elektrik engeli

İngiltere'nin en yoğun üçüncü havalimanı olan Manchester'da uçuşlar, yaşanan büyük çaplı elektrik kesintisinden etkilendi. Havalimanındaki uçuşlar iptal edildi veya ertelendi.

Manceshter Havalimanı'ndaki uçuşlara elektrik engeli

'nin en yoğun üçüncü havalimanı olan Manchester'da uçuşlar, elektrik kesintisi nedeniyle durduruldu.

Londra Stansted ve East Midlands havalimanlarını da işleten Manchester Airports Group, Manchester 'nın "bu sabah erken saatlerde bölgede meydana gelen büyük bir elektrik kesintisinden etkilendiğini" söyledi.

İngiltere'nin kuzeyindeki uluslararası havalimanında elektrikler yeniden sağlandı, ancak Birinci ve İkinci Terminallerden seyahat edecek yolculara "bir sonraki duyuruya kadar" tüm uçuşlar iptal edildiği için "havalimanına gelmemeleri" söylendi.

Üçüncü Terminal yolcularına normal şekilde havalimanına gelmeleri söylendi, ancak "gecikmelerden etkilenebilecekleri" konusunda uyarıldılar.

Havalimanı işletmecisi, halihazırda check-in yapmış yolcuların planlandığı gibi ayrılmasının sağlanacağını, ancak kesintinin "bazı bagajların bu uçuşlarda olmayabileceği" anlamına geldiğini söyledi.

Grup, "Etkilenen yolcuları mümkün olan en kısa sürede bagajlarıyla yeniden buluşturmak için havayolları ve taşıma ortaklarımızla birlikte çalışacağız" açıklamasını yaptı.

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