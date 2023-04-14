Mandırada patlama: 18 bin inek öldü!

Sıkışan metan gazı patlamaya neden oldu. 18 bin inek telef oldu.



Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde Dimmitt kenti yakınlarındaki South Fork Mandırası'nda patlama meydana geldi.



Patlamanın ardında çiftlikte yangın çıktı. Alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak yangında yaklaşık 18 bin ineğin telef olduğu tahmin ediliyor.



İçerde mahsur kalan bir işçinin yanık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Patlamanın mandıradaki makinelerden çıkan metan gazından kaynaklandığı düşünülüyor.

Washington merkezli Hayvan Refahı Enstitüsü'ne göre olay, son 10 yılın en ölümcül çiftlik yangınların biri.

