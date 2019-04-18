İtalya’nın turistik Como Gölü yakınındaki mangal keyfinin iki öğrenciye faturası ağır oldu.Hem çevre zararı verdiler, hem de yüklü para cezasıyla karşı karşıya kaldılar.
Como bölgesinde 30 Aralık’ta meydana gelen yangında, 1000 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü. Yangına mangal yapan 22 yaşındaki iki üniversite öğrencisinin yol açtığı belirlenmişti.
3.5 ay süren soruşturma sonucunda iki öğrenciye 13.5 milyon euro para cezası verildi. Yanan ormanın metrekaresi başına 119-593 euro ceza verildiği belirtildi.
Cezanın yüksekliğine tepki gösteren 2 üniversiteli, günah keçisi ilan edildiklerini savundu.
Öte yandan, devam eden soruşturmada gençlerin yanı sıra dağ evinin sahibine de suçlama yöneltilebileceği ifade edildi.
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