Mango'nun patronu, doğa yürüyüşü sırasında hayatını kaybetti

Kaza, Barcelona yakınlarındaki Montserrat (monsera) Mağaraları'nda akrabalarıyla yürüyüş yaptığı sırada meydana geldi. 71 yaşındaki Ermay'ın yamaçta ayağının kaydığı ve 100 metre düştüğü açıklandı.



Katalonya Bölgesel Hükümeti Başkanı Salvador İya Roca, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında İsak Andiç Ermay'ın liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunduğuna dikkat çekti.



İSAK ANDİÇ ERMAY KİMDİR?



İsak Andiç Ermay, 1953'te İstanbul'da doğdu. Sefarad Yahudisi aile, 1969'da İspanya'nın Katalonya bölgesine göç etti. Ermay, Mango firmasını 1984'te kurdu. Forbes dergisine göre yaklaşık 4,5 milyar euroluk servetiyle İspanya'nın beşinci zenginidir.