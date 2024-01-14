Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Fransız Denizcilik İdaresi yetkilileri, ülkenin kuzeyinde bulunan Pas-de-Calais bölgesindeki Wimereux Plajı yakınlarında Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerden 4'ünün öldüğünü, birinin ağır yaralandığını açıkladı.



Ağır yaralanan düzensiz göçmenin hastaneye sevk edildiği aktarıldı.



Yetkililer, kazanın "sahilden ayrılan göçmen teknesine ulaşmaya çalıştıkları sırada" meydana geldiğini, kolluk kuvvetlerinin "bir göçmen teknesinin sahilden ayrıldığı ve suda zor durumda bulunan kişilerin olduğu" yönündeki ihbarı üzerine harekete geçildiğini kaydetti.



Kaç göçmenin denizi geçmeye çalıştığına ilişkin bilgi verilmezken, yetkililer suya düşen göçmenlerin çoğunun devriye kuvvetleri tarafından kurtarıldığını belirtti.



İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında 29 bin 437 yasa dışı göçmen Manş Denizi'ni geçerek İngiltere'ye ulaştı.



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