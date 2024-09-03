Manş Denizi'nde bir göçmen faciası daha: Fransa'dan İngiltere'ye giden teknede 12 kişi öldü

Manş Denizi, bir kez daha göçmen faciasıyla karşı karşıya.

France 3 televizyonunun bildirdiğine göre, Fransa'dan İngiltere'ye göçmen taşıyan bir tekne, kanalda alabora oldu.

Yerel bir yetkiliye göre, teknede bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Fransız sahil güvenlik sözcüsü, 50'den fazla kişiyi kurtarmak için ise büyük bir operasyonun devam ettiğini söyledi.



Fransa ve İngiltere yasadışı göçe karşı çeşitli anlaşmalar yaparken, bu yıl binlerce kişi teknelerle İngiltere'ye ulaştı.



Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göçmen kaçakçılığı rotalarını ortadan kaldırmak için birlikte daha yakın çalışma sözü vermişti.



Manş Denizi dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olarak biliniyor.

Denizin akıntılarının güçlü olması ise küçük teknelerle geçişi tehlikeli hale getiriyor.

Geçen ay da Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin yaşadığı zorluklar sonucu iki kişi ölü bulundu.