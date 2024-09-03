Manş Denizi'nde bir göçmen faciası daha: Fransa'dan İngiltere'ye giden teknede 12 kişi öldü

Fransa'dan İngiltere'ye doğru yola çıkan bir göçmen teknesinin Manş Denizi'nde alabora olması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Teknedeki 50 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Manş Denizi'nde bir göçmen faciası daha: Fransa'dan İngiltere'ye giden teknede 12 kişi öldü

Manş Denizi, bir kez daha faciasıyla karşı karşıya.

France 3 televizyonunun bildirdiğine göre, 'dan 'ye göçmen taşıyan bir tekne, kanalda alabora oldu.

Yerel bir yetkiliye göre, teknede bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Fransız sahil güvenlik sözcüsü, 50'den fazla kişiyi kurtarmak için ise büyük bir operasyonun devam ettiğini söyledi. 

Fransa ve İngiltere yasadışı göçe karşı çeşitli anlaşmalar yaparken, bu yıl binlerce kişi teknelerle İngiltere'ye ulaştı.

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göçmen kaçakçılığı rotalarını ortadan kaldırmak için birlikte daha yakın çalışma sözü vermişti.

Manş Denizi dünyanın en işlek nakliye yollarından biri olarak biliniyor.

Denizin akıntılarının güçlü olması ise küçük teknelerle geçişi tehlikeli hale getiriyor.

Geçen ay da Manş Denizi'ni geçmeye çalışan bir göçmen teknesinin yaşadığı zorluklar sonucu iki kişi ölü bulundu.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Diyabet cihazında geri ödeme sorunu: SGK sadece 20 TL'sini karşılıyor

DÜNYA HABERLERİ

İsrail'e gönderilen silahlara karşı Londra'da "kırmızı boyalı" protesto

İsrail'e gönderilen silahlara karşı Londra'da "kırmızı boyalı" protesto

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde hastaneleri kuşattı

İsrail, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde hastaneleri kuşattı

Japonya'da kavurucu sıcakların bilançosu ağır oldu: 248 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da kavurucu sıcakların bilançosu ağır oldu: 248 kişi hayatını kaybetti

Rusya'dan Poltava'ya bombardıman: 47 kişi hayatını kaybetti

Rusya'dan Poltava'ya bombardıman: 47 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de bağımsız milletvekillerinden İsrail'e silah satışını tamamen durdurma çağrısı

İngiltere'de bağımsız milletvekillerinden İsrail'e silah satışını tamamen durdurma çağrısı

Pasifik ülkesinden turist harcına yüzde 200 zam

Pasifik ülkesinden turist harcına yüzde 200 zam

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...