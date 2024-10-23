Manş Denizi'nde göçmen faciası: 2 kişi öldü, 46 kişi kurtarıldı

Fransız deniz yetkilileri, çarşamba sabahı Manş Denizi'nde aşırı yüklü bir göçmen teknesinin batması sonucu iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Fransa'nın Manş Denizi ve Kuzey Denizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Calais açıklarında meydana gelen olayda 46 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Yetkililer, arama kurtarma operasyonunun sürdüğünü aktardı.



Kurtarma görevinde iki tekne ve bir helikopterin yanı sıra bir sağlık ekibi de yer aldı.



Yetkililer, hala denizde olabilecek göçmenler için arama çalışmaları devam ederken, kurtulanlara kara ekipleri tarafından destek sunulduğunu aktardı.



Fransız sahil güvenliği, Manş Denizi'nde bu yıl toplamda 47 ölüm bildirdi.