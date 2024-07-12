Manş Denizi'nde izdiham: 4 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan İngiltere'ye ulaşmaya çalışan en az dört göçmen Manş Denizi'nde hayatını kaybetti.



Fransız deniz polisi bugün yaptığı açıklamada, Fransa'nın kuzey kıyısındaki Boulogne sur Mer açıklarında dört göçmenin İngiltere'ye geçmeye çalışırken Manş Denizi'nde boğulduğunu söyledi.



Deniz polisi yaptığı açıklamada, birkaç göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken denize düştüğü ihbarı üzerine bir donanma devriye botunun bölgeye gittiğini bildirdi.

Polis, helikopterle sudan çıkarılan dört kişinin öldüğünü ancak diğerlerinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.



Bu olayla birlikte bu yıl Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışırken genellikle aşırı yüklü teknelerde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.