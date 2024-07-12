Manş Denizi'nde izdiham: 4 göçmen hayatını kaybetti

Fransız yetkililer, Manş Denizi'ni geçmeye çaşlışan 67 kişilik bottaki 4 göçmenin hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçmenlerin denize düşerek hayatını kaybettiği bildirilirken 47 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Manş Denizi'nde izdiham: 4 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan 'ye ulaşmaya çalışan en az dört Manş Denizi'nde hayatını kaybetti.

Fransız deniz polisi bugün yaptığı açıklamada, Fransa'nın kuzey kıyısındaki Boulogne sur Mer açıklarında dört göçmenin İngiltere'ye geçmeye çalışırken Manş Denizi'nde boğulduğunu söyledi.

Deniz polisi yaptığı açıklamada, birkaç göçmenin Manş Denizi'ni geçmeye çalışırken denize düştüğü ihbarı üzerine bir donanma devriye botunun bölgeye gittiğini bildirdi.

Polis, helikopterle sudan çıkarılan dört kişinin öldüğünü ancak diğerlerinin sağ olarak kurtarıldığını açıkladı.

Bu olayla birlikte bu yıl Fransa'dan İngiltere'ye geçmeye çalışırken genellikle aşırı yüklü teknelerde ölenlerin sayısı 19'a yükseldi.

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