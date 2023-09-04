Manş Denizi'nde yeni göçmen rekoru

Cumartesi günü 800'den fazla göçmen küçük teknelerle Manş Denizi'ni geçti; bu, 2023'ün şu ana kadar tek bir günde gerçekleşen en yüksek rakamı.

Manş Denizi'nde yeni göçmen rekoru

Hükümetin son verilerine göre 15 küçük gemiyle yaklaşık 872 kişi Manş Denizi'ni geçti.

Bu da tekne başına ortalama 58 kişinin düştüğünü gösteriyor.

2023 yılında küçük teknelerle gelenlerin kümülatif sayısı şu anda toplam 20 bin 973'e ulaştı.

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2023'ün önceki rekor geçisi, 10 Ağustos'ta 756 kişinin geçiş yapmasıyla kayıt altına alındı.

Mevcut kayıtların başladığı 2018'den bu yana tek bir günde görülen rekor seviye, 22 Ağustos 2022'de bin 295 kişi. 

Geçen yıl Manş'u geçen toplam göçmen sayısı ise 45 bin 755 oldu.

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