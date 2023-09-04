Manş Denizi'nde yeni göçmen rekoru

2023'ün önceki rekor göçmen geçisi, 10 Ağustos'ta 756 kişinin geçiş yapmasıyla kayıt altına alındı.



Mevcut kayıtların başladığı 2018'den bu yana tek bir günde görülen rekor seviye, 22 Ağustos 2022'de bin 295 kişi.



Geçen yıl Manş'u geçen toplam göçmen sayısı ise 45 bin 755 oldu.