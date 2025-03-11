Maradona'yı ihmal mi öldürdü? 7 sağlık çalışanı cinayetle yargılanacak

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona’nın ölümünden önce tedavisini üstlenen yedi sağlık çalışanı, Salı günü Buenos Aires’te mahkeme karşısına çıkıyor. Doktorlar ve hemşirelerden oluşan ekip, ihmalkarlıkla suçlanırken, 25 yıla kadar hapis cezası alabilirler.

Kasım 2020'de geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybeden Maradona'nın ölümünün ardından bakımıyla görevli doktor ve hemşireler hakkında Arjantin'de bir soruşturma başlatılmıştı.

Beyninde oluşan kan pıhtısı nedeniyle ölümünden kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, evinde tedavi görüyordu.

Konuyla ilgili olarak bir tıp heyetinin Maradona'nın tedavisinde "eksiklik ve düzensizlikler" olduğu yönündeki tespitinin ardından mahkeme, taksirli adam öldürme suçlamasıyla dava açılmasına karar verdi.

Suçlananlar arasında beyin cerrahı ve Maradona'nın kişisel doktoru Leopoldo Luque, bir psikiyatrist ve psikolog, iki doktor, iki hemşire ve patronları yer alıyor. Tüm sağlık çalışanları haklarındaki iddiaları reddetti.



1986 Dünya Kupası’nda Arjantin’i zafere taşıyan ve spor tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Maradona, yaşamı boyunca uyuşturucu bağımlılığı, alkolizm ve sağlık sorunlarıyla mücadele etti. 2000 ve 2004 yıllarında ölümden döndüğü bilinen Maradona’nın ölümü, Arjantin’de ve tüm dünyada büyük üzüntüye neden olmuştu.



Sanıklar suçlamaları reddederken, dava Buenos Aires’in San Isidro bölgesinde üç yargıçtan oluşan mahkeme tarafından yürütülecek.