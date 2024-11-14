Marco Rubio kimdir? ABD Dışişleri Bakanı adayı Marco Rubio kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Marco Rubio, 28 Mayıs 1971 yılında ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde dünyaya geldi. Amerikalı politikacı ve ABD'nin Florida Eyaleti senatörüdür.



2016 ABD başkanlık seçimlerinde, Cumhuriyetçi Partiden aday adayı olmuş fakat 15 Mart 2016'da yarıştan çekilmiştir.



Babası Mario Rubio Reina ve annesi Oriales (Garcia) Rubio 1956 yılında, yani Fidel Castro'nun başa geçmesinden önce, Küba'dan ayrılarak ABD'ye göç etmişlerdir.



Marco Rubio doğduğunda anne ve babası ABD vatandaşı değildiler, 1975 yılında ABD vatandaşı oldular. Marco Rubio Miami'de büyüdü.



1993 yılında University of Florida'da üniversiteyi bitirdi. 1996 yılında da University of Miami Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.



Marco Rubio 1999 yılında Florida eyalet meclisine seçilerek siyasete girdi. 2006 yılında henüz 35 yaşındayken eyalet meclisine başkan seçildi. Bu görevi 2008 yılında kadar sürdürdükten sonra Florida eyalet meclisinden ayrıldı.



2010 yılında ABD Senatosu'na seçildi. 13 Nisan 2015 tarihinde ise 2016 ABD başkanlık seçimlerine adaylığını koydu.



15 Mart 2016'da kendi eyaleti Florida'nın ön seçimini kaybetti ve başkanlık yarışından çekildi.