Marco Rubio'dan Suriye açıklaması: "Anlaşmaya vardık"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye’deki çatışmaya dahil olan tarafların çatışmaları sona erdirmek için belirli adımlar konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Rubio, X platformunda yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"Suriye'deki çatışmalara müdahil olan tüm taraflarla görüştük. Bu rahatsız edici ve korkunç durumu bu gece sona erdirecek belirli adımlar üzerinde mutabık kaldık. Bunun için tüm tarafların verdikleri taahhütleri yerine getirmeleri gerekiyor ve biz de bunu yapmalarını bekliyoruz" dedi.



"YANLIŞ ANLAMAYA YOL AÇTI"

Rubio, İsrail'in Suriye'nin başkenti yönelik hava saldırılarının ardından yaptığı ilk açıklamada "İsrail'in Suriye'deki saldırılarından büyük endişe duyuyoruz" demiş, "Tüm ilgilitaraflarla görüşüyoruz, çatışmaların durmasını istiyoruz. Umarım daha sonra durumla ilgili bilgi alırız" ifadelerini kullanmıştı.



Marco Rubio, Dürziler ve Bedeviler arasındaki çatışmaların İsrail ve Suriye hükümetleri arasında bir "yanlış anlamaya" yol açtığını ve saldırıların yaşandığını ifade etmişti.

"SURİYE'DE DURUM KARIŞIK"

Suriye’deki durumun "karışık" olduğunu ifade eden Rubio, "Bunlar Suriye'nin güneyindeki farklı gruplar, arasında uzun zamandır süregelen tarihi rekabetlerdir ve İsrail tarafı ile Suriye tarafı arasında talihsiz bir duruma ve yanlış anlamaya yol açmış gibi görünüyor" demişti.

Rubio, ABD’nin İsrail ve Suriye ile temas halinde olduğunu kaydetmişti.

NE OLMUŞTU?

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre Şam'da bugün üç patlama yaşandı. Patlamalar, Cumhurbaşkanlığı'nın bulunduğu Halk Sarayı'nın çevresi, Savunma Bakanlığı'nın arka bahçesi ve Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinde meydana geldi.

Daha sonra açıklama yapan İsrail ordusu, Suriye Genelkurmay Başkanlığı'nı hedef aldığını duyurdu. Saldırıda askeri karargahın giriş kapısının vurulduğu bildirildi.



İsrail daha sonra Şam ve Dara'ya yeni saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 6 kişinin öldüğü, en az 28 kişinin yaralandığı aktarıldı.