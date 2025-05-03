Mariana Çukuru'nda bile var! Okyanusun her katmanında mikroplastik izi

Mikroplastikler o kadar yaygın ki okyanusun bilinen en derin noktasında, Mariana Çukuru'nda bile keşfedildi.



Okyanus yüzeylerinde var olduğu uzun zamandır biliniyordu ancak dört kıtadan bir araştırmacı ekibi, okyanusun tüm katmanlarında plastik atık izine rastladı.

YILLAR BOYUNCA SÜREN ARAŞTIRMA

Nature dergisinde yayımlanan yeni bir araştırmada, 2014'ten 2024'e kadar 10 yıl boyunca dünyanın çeşitli yerlerindeki çeşitli derinliklerdeki alanlardan veri toplandı.



Mikroplastikler, beş milimetreden daha küçük plastik parçacıklardır ve daha büyük plastik ürünler parçalandığında oluşurlar.



Daha önce yapılan araştırmalarda deniz buzullarında ve Arktika karında parçacıklara rastlanmıştı ancak son araştırmalar plastik atıkların gezegenimizin okyanuslarının derinliklerine kadar ulaştığını doğruluyor.

METREKÜP BAŞINA 13 BİN 500 PARÇACIK



Dünyanın en derin noktası olan Pasifik Okyanusu'ndaki Mariana Çukuru'nda plastik atık keşfedildi. Bilim insanları metreküp başına 13 bin 500 parçacık buldu.



Çalışmada ayrıca mikroplastiklerin okyanusların doğal karbon döngülerinin, yani karbonun okyanustan atmosfere hareketinin bir parçası olduğu doğrulandı.

