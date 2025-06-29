Marilyn Manson'a protesto: Konserleri iptal edildi

Rock yıldızı Marilyn Manson’ın “One Assassination Under God” adlı turnesinin 29 Ekim’de Brighton Centre’da başlaması planlanıyordu. Ancak bilet almak isteyen hayranlar Ticketmaster’dan “Bu etkinlik iptal edilmiştir” mesajıyla karşılaştı.



Marilyn Manson, gerçek adıyla Brian Warner, uzun süredir cinsel saldırı ve aile içi şiddet iddialarıyla gündemdeydi. Ancak ABD’li savcılar, ocak ayında dört yıldır süren soruşturmanın ardından olayların zaman aşımına uğraması ve delillerin yetersiz olması nedeniyle suçlama yöneltmeyeceklerini açıkladı. Manson ise iddiaları sürekli olarak reddetti.

PROTESTO MEKTUBU YAZILDI

Brighton Pavilion’un Yeşiller Partisi Milletvekili Sian Berry, bu ayın başında Brighton ve Hove Belediye Meclisi’ne açık bir mektup göndererek konserin iptal edilmesini talep etti. Mektuba bazı mağdur destek grupları ve Sussex Üniversitesi Öğrenci Birliği de imza attı. Berry, konserin hayatta kalan mağdurlar ve şehirdeki topluluk üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.



Ancak mektup, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kişiler Manson’ın suçlu bulunmadığını ve uzun süren soruşturmanın dava açılmadan kapandığını hatırlatarak iptal çağrılarını sansür olarak nitelendirdi.



Ticketmaster’dan yapılan açıklamada, konser bilet satışlarının durdurulduğu ancak turnenin diğer şehirlerdeki konserlerinin biletlerinin hala satışta olduğu belirtildi. Manson’ın İngiltere’de ekim ve kasım aylarında beş konserinin daha yapılması planlanıyor.