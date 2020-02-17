Markete geyik girdi

ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan bir süpermarket beklenmeyen bir ziyaretçiyi ağırladı.



Müşteriler market alışverişi yaparken yaralı olduğu tahmin edilen bir geyik içeriye girdi. Olayı telefonuyla kaydeden Brigitte Dan görüntüleri Facebook hesabındanpaylaştı.



Dan, "Büyük bir geyiğin bana doğru koştuğunu gördüm. İlk başta Alman çoban köpeği sandım bu nedenle çocuklarımı uzaklaştırmaya çalıştım ancak sonradan geyik olduğunu farkettim" ifadelerini kullandı.



Görevliler ve polis geyiği yakalamaya çalıştı ancak başarısız oldu. Geyiğin bir süre markette gezdikten sonra dükkanı terkettiği aktarıldı.