Markete giren dev kertenkele korkuttu

Tayland'da bir markete giren dev kertenkele, girdiği markette korku ve paniğe neden oldu.



Başkent Bangkok'ta dün öğle saatlerinde bir markete Monitör cinsi kertenkele girdi.

Dev kertenkele, marketteki raflara tırmanmaya başladı. İhbar üzerine markete gelen kurtarma ekipleri, mağazadan dışarı sürükleyerek çıkardıkları dev kertenkeleyi çevrede bulunan çalılıklara bıraktı.

Müşterilerden Narimpa Tangsin yaptığı açıklamada, "Bir içecek almak istedim fakat hayvan içecek reyonuna çok yakındı. Tehlikeli hayvanlar, özellikle de kızdıklarında. Bu nedenle uzak durdum ve bunu telefonuma kaydettim. Sanırım dükkanlarda kertenkeleler için bile her ürün var" ifadelerini kullandı.

AZ DA OLSA ZEHİRLİ



Bazen zararlı bakteriler taşıyan ve tehdit edildiğinde agresif olabilen hafif zehirli bir ısırığa sahip olan Monitör kertenkelesinin, bölgede çok az yağan yağmurlar ve aylardır süren kuru hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanması sonucu markete girdiği tahmin ediliyor.



Genellikle Tayland'da büyük şehirlerdeki kanallarda ve göletlerde yaşayan Asya su Monitör kertenkeleleri, balık, yılan ve kurbağaların yanı sıra insanların bıraktığı yiyecek artıklarıyla besleniyorlar.