Markete idrarını yapan adam 10 bin dolarlık zarara neden oldu

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Lady Lake kasabasındaki bir Sam’s Club mağazasında, 70 yaşındaki Patrick Mitchell isimli bir adamın konserve reyonunda idrarını yaptığı iddia edildi.



Mağaza güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, Mitchell’ın iki palet üzerine doğru elleri bel hizasında durduğunu ve birkaç saniye boyunca hareketsiz kaldığını tespit etti. Yapılan incelemede, 188 koli Viyana sosis ve 345 koli konserve Spam et ürününün idrarla temas ettiği ve bu nedenle toplam değeri 10 bin 584 dolar olan ürünlerin imha edilmek zorunda kaldığı açıklandı.



Olayın ardından Mitchell, mağazada 10 dakika boyunca atıştırmalık reyonunda gezip bahçe mobilyalarında oturduktan sonra alışverişini tamamlayıp kasadan ödeme yaparak marketten ayrıldı. Sam’s Club üyelik sistemi sayesinde kimliği tespit edilen Mitchell, güvenlik kamerası görüntüsü ve tanık fotoğrafıyla da teşhis edildi.



Mitchell, kamu düzenini bozmak ve 1000 doları aşan zarardan dolayı ağır suç sayılan “mala zarar verme” suçlarından gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Mitchell, 3 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.