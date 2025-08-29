Mars'ın içinde ne var? Bilim insanları açıkladı

İngiltere’de Imperial College London’dan Dr. Constantinos Charalambous liderliğindeki ekip, sekiz büyük marsdepremi ve meteor çarpmasının verilerini inceleyerek mantonun 4 kilometre derinliğe kadar ulaşan bloklarla dolu olduğunu ortaya çıkardı. Bu kaya parçalarının, Mars’ın oluşumunun ilk dönemlerinde yaşanan şiddetli kozmik çarpışmaların kalıntıları olduğu belirtiliyor.

"ZAMAN KAPSÜLÜ" GİBİ KORUNUYOR

Sciencealert'da yer alan habere göre, Güneş Sistemi’nin ilk 100 milyon yılında Mars ve Dünya başta olmak üzere iç gezegenler yoğun göktaşı bombardımanına maruz kaldı. Bu çarpışmalar, Mars’ın genç kabuğunu parçalayarak geniş magma okyanuslarının oluşmasına yol açtı. Soğuma ve kristalleşmenin ardından farklı bileşimlere sahip kayalar mantoya hapsoldu.

Dünya’da ise levha tektoniği sayesinde bu tür yapılar çoktan yok oldu. Ancak Mars’ın tek parça halinde duran kabuğu sayesinde söz konusu kalıntılar adeta bir “zaman kapsülü” gibi günümüze kadar ulaşabildi.

GEZEGEN EVRİMİNİ ANLAMAK

Araştırmacılar, Mars’ın içindeki korunmuş kadim yapıların, bir gezegenin jeolojik tarihi ve evrimine eşsiz bir pencere açtığını vurguluyor. Bu bulgular yalnızca Mars’ın geçmişine değil, Venüs ve Merkür gibi diğer iç gezegenlerin yapısını anlamaya da ışık tutuyor.

Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.