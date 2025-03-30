Mars’ta garip keşif: “Örümcek yumurtaları” bulundu

Kızıl Gezegen'den yeni bir haber geldi.

İnsanlığın Mars'a gönderdiği en gelişmiş robot kaşif, garip bir nesne tespit etti: Yüzlerce örümcek yumurtasından oluşan bir kümeye benzeyen gizemli bir kaya.



Jezero Krateri'nin kenarındaki Cadı Fındığı Tepesi'nin yamaçlarında keşfedilen kaya, kırmızı kumla hafifçe tozlanmış olduğu belirtildi.



Perseverance keşif aracı tarafından tespit edilen ve Perseverance ekibinin “St. Paul's Bay” adını verdiği kaya, bulundukları yerden farklı bir yerde oluşmuş ve bazı jeolojik süreçlerle oraya taşınmış kayalar olan “yüzen kayalar” olarak adlandırılan bir kaya kategorisine ait.



NASA yaptığı açıklamada, “Bu hareketin bir sonucu olarak, garip dokusunu açıklayabilecek çevresel kanıtlar eksik” dedi.



Bir olasılığın, bulunduğu manzaraya tamamen yabancı görünen bu gizemli kayanın Mars'ın başka bir bölgesinde oluştuğu ve bir asteroidin çarpmasıyla yüzeyindeki yüzlerce topağı oluşturduğu ve aynı anda görüldüğü noktaya fırlatmış olması olduğu belirtiliyor.

AŞAĞI YUVARLANMIŞ OLMASI MÜMKÜN



NASA'ya göre kayanın Cadı Fındığı Tepesi'nden aşağı yuvarlanmış olması da mümkün. Kaya, bilim insanlarının Mars'ın yörüngesindeki uyduların gözlemlerinden incelemeye çalıştıkları ancak bu alan hakkında fazla veri elde edemedikleri tepenin daha karanlık katmanlarından birinden gelmiş olabilir.



NASA, “Eğer bu koyu katmanlar bileşim olarak kayaya benziyorsa, bu bir volkanik aktivite katmanına, eski bir meteor çarpmasına, geçmişte yeraltı suyunun varlığına veya tamamen başka bir şeye işaret edebilir” diyor.



Bunun gibi kayalar bilim insanlarına Kızıl Gezegen'in zaman içinde nasıl değiştiğine dair önemli ipuçları veriyor. Oluşumları ve taşınmaları Mars'ta su, kayalar ve jeolojik güçler arasındaki karmaşık etkileşimleri ortaya koyuyor ve bu da gezegenin geçmişte yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığını yanıtlamaya yardımcı olabilir.



Eğer Cadı Fındığı Tepesi bir zamanlar yeraltı suyuna sahipse, Perseverance'ın topladığı kaya örneklerinden bazıları fosilleşmiş mikrobiyal yaşam içerebilir.



NASA'nın şu anda 2030'larda yapılması planlanan Mars Örnek Dönüşü görevi, bu kaya örneklerini toplayacak ve daha fazla çalışma için Dünya'ya geri getirecek.