Mars’ta hayat mı başlıyor? Bilim insanlarından Kızıl Gezegeni yeşertme planı

Nature Astronomy dergisinde yayınlanan bir makalede, uzmanlardan oluşan bir ekip, Mars'ı "yaşam dostu bir gezegene dönüştürmek için" jeomühendislik yöntemlerinin kullanılması fikrini destekliyor.

Çalışma, bu hedefe ulaşmak için bir yol haritası sunuyor.

Çalışmanın başyazarı Pioneer Labs CEO'su Erica DeBenectintis, “30 yıl önce Mars'ı dönüştürmek sadece zor bir görev değil, aynı zamanda başarılması imkânsız bir şeydi. Ancak SpaceX'in Starship uzay aracı ve sentetik biyoloji gibi yeni teknolojiler artık bunu gerçek bir olasılık haline getirdi” dedi.

Çalışma, Mars'ı dönüştürmek istiyorsak göz önünde bulundurmamız gereken karmaşık etik konuları detaylandırıyor ve bu yönde olası bir yolun planını ortaya koyuyor.

SU, OKSİJEN, EKOSİSTEM

Araştırma ekibinin bir üyesi olan Chicago Üniversitesi'nde doçent Edwin Kite'e göre bir gezegenin tamamen dönüşümü yüzyıllar alabilse de uzun vadeli hedef, yüzeyinde sabit su, solunabilir oksijen ve gelişen bir ekosisteme sahip bir Mars olacaktır.

Kısa vadede bu sadece küçük mikrobik yaşam parçaları anlamına gelebilir. Uzak gelecekte ise gezegende, insan şehirleri olabilir.

Kite, “Galaksinin derinliklerine doğru ilerledikçe ana kamplara ihtiyacımız olacak ve galaksi ölçeğinde bir ana kamp yaşanabilir bir gezegendir” diye açıkladı.

"BİYOSFERİN BİR PARÇASIYIZ"

Araştırma ekibinin bir üyesi olan Harvard'da Çevre ve Gezegen Bilimi Profesörü Robin Wordsworth'e göre Mars'ın dönüştürülmesine yönelik argüman, insan kolonizasyonunun ötesine geçerek genel olarak yaşamın yayılmasına kadar uzanıyor.

Wordsworth, şu ifadeleri kullandı: “Ben insanlığı biyosferin bir parçası olarak görüyorum, ondan ayrı değil. Evrende başka hiçbir yerde olmadığını bildiğimiz yaşam değerlidir ve onu Dünya'da korumak ve diğer dünyalara nasıl yaymaya başlayabileceğimizi düşünmek görevimizdir.”

MÜHENDİSLİK İÇİN ÖNEMLİ BİR TEST ALANI

Bilim insanları, Mars'ı dönüştürmenin aynı zamanda iklim ve sürdürülebilirlik sorunlarımızı çözmemize de yardımcı olabileceğini söylüyor.



Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nda gezegen bilimci ve aynı zamanda araştırma ekibinin bir üyesi olan Nina Lanza, Mars'ı gezegen mühendisliği için önemli bir test alanı olarak görüyor.



“Özellikle Dünya'da yeşil teknolojinin geliştirilmesi ve benimsenmesi genellikle başarısız oluyor" diyen DeBenectidis ise "Çünkü onlarca yıllık altyapı yatırımlarından ve yerleşik çıkarlardan yararlanan daha kirli alternatiflerle rekabet etmek zorunda kalıyor. Mars benzersiz bir hedef pazardır çünkü petrolü, mevcut altyapısı ve statükosu yoktur. Bu nedenle, uzay için yeşil teknolojiler geliştirmek, bunları Dünya'da kullanılmak üzere olgunlaştırmak için güçlü bir stratejidir” ifadelerini kullandı.