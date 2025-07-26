Matcha çılgınlığı dünyayı sardı: Stoklar hızla tükeniyor

Matcha çılgınlığı dünyayı kasıp kavuruyor.

Küresel matcha akımı, sosyal medyada influencer'ların demleme ipuçları, yorumlar ve tarifler paylaşmasıyla daha da yaygınlaşıyor. “Matcha Tok” hashtag'i on milyonlarca kez görüntülendi.

BBC'nin haberine göre matcha'nın artan popülaritesi, Japonya'nın pandemi sonrası turizm patlamasıyla da bağlantılı. Ülkenin zayıf para birimi, Japonya'yı cazip bir destinasyon haline getirirken, Japon ürünlerine olan talebi de artırıyor.

"BİRKAÇ AYLIK ÜRÜN BİR GÜNDE TÜKENDİ"

Bu heyecanın ortasında, toza olan talep hızla artıyor. ABD'de çay ithalatçısı Lauren Purvis, BBC'ye verdiği demeçte, müşterilerinin bir zamanlar bir aylık matcha stoğunun birkaç gün içinde tükendiğini gördüklerini söyledi.

Mizuba Tea Co. şirketini yöneten Purvis, “Bazı kafeler günde bir kilo talep ediyor. Talebi karşılamak için çaresiz durumdalar” dedi. Ancak bu artan talep, sıcak hava dalgaları ve ABD'nin Japonya'ya uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle azalan çay mahsulüyle birleşince matcha fiyatlarını da yukarı çekiyor.

SICAKLAR MAHSULLERİ VURDU

Geleneksel olarak, sağlık yararları, kafein ve tadı nedeniyle rağbet gören matcha, yüzyıllardır süren ve son derece uzmanlaşmış bir sürecin ürünü.

Ancak son aylarda, rekor kıran sıcak hava dalgaları mahsulleri vurduğu için üreticiler zor günler geçiriyor.

