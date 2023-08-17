Maui'deki yangından kurtulanlar kimyasal tehditlerle karşı karşıya

Maui County yetkilileri cuma günü, Lahaina ve Yukarı Kula sakinlerine musluk suyunu içmeme, yemeklerde kullanmama ve duş ve banyo süresini sınırlama çağrısı yapan bir tavsiye yayımladı.



Binalar yerle bir olunca yaşanan su basıncı kaybının, kirletici maddelerin ve uçucu organik kimyasalların su kaynağına girmesine yol açmış olabileceği belirtildi.



"BURASI TEHLİKELİ BİR BÖLGE VE UZMANLAR BU YÜZDEN BURADA"



Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, cumartesi günü basın toplantısında "Burası tehlikeli bir bölge ve uzmanlar bu yüzden burada" dedi ve ekledi:



"Hastalansınlar diye hızla oraya geri göndererek kimseye iyilik yapmış olmayız"



UZMAN EKİPLER TEHLİKELİ EŞYALARI KALDIRMAYA BAŞLADI



Hawaii Eyalet Toksikoloğu Diane Felton, Hawaii Halk Radyosu'na, Çevre Koruma Ajansı'ndan uzman afet yardım ekiplerinin tüpler gibi tehlikeli eşyaları kaldırmaya başladığını söyledi.



Ancak bölge sakinleri evlerine dönmeye başlarken, Felton zehirli kül ve enkazın temizlenmesinin aylar sürebileceği uyarısında bulundu, "Bu uzun zaman alacak" dedi.



Felton, Lahaina'nın ticari yapılarının ve konutlarının çoğunun 1970'lerde kurşun ve asbest kullanımına son verilmeden önce inşa edildiğini söyledi.



Ayrıca eyaletin 1900'lerde şeker ve ananas yetiştirilen alanlarda zararlı ot öldürücü olarak kullandığı arsenik de halen toprakta olabilir.



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre asbest ve kurşun liflerine maruz kalmak yemek borusu, mide ve bağırsak kanserine neden olabiliyor ve akciğer zarı kanserine yol açabiliyor.