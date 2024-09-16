"Mavi dil" salgını Avusturya'ya da sıçradı

Avrupa'da yayılan mavi dil hastalığı Avusturya'da da ortaya çıktı. Salgının, ülkenin batısındaki bir sığır çiftliğinde görüldüğü açıklandı. Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

"Mavi dil" salgını Avusturya'ya da sıçradı

, ülkenin batısındaki bir sığır çiftliğinde mavi dil hastalığı salgını yaşandığını bildirdi.

Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) de bugün yaptığı açıklamada, ülkenin bir bölümünde mavi dil vakalarının görüldüğünü belirtti.

Mavi dil koyun, sığır ve keçi gibi evcil geviş getiren hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Virüs, insanlara bulaşmıyor.

Hastalığın yeni bir varyantı geçen yılın sonlarından bu yana Kuzey 'da dolaşıyor.

Fransa da dahil olmak üzere salgından etkilenen ülkelerde aşılama kampanyaları başlatıldı.

Fransa Tarım Bakanlığı, ülkede ilk kez 5 Ağustos’ta görülen mavi dil virüsü vakalarının sayısı, 22 Ağustos itibarıyla 190 olduğunu açıklamıştı.

Virüsle mücadele kapsamında 12 Ağustos'ta hayvan çiftliklerinde başlatılan ücretsiz aşılama hizmetinin, sene sonuna kadar süreceği belirtilmişti.

Belçika’da da ağustos başında ortaya çıkan mavi dil hastalığı, 500'den fazla çiftliği etkiledi.

Salgın, Türkiye'de de bazı kentlerde görüldü ve karantinalar uygulandı.

Enfekte hayvanların dillerini mavi renge dönüştürdüğü için bu isimle bilinen hastalık, bir sivrisinek türünden kaynaklanıyor.

Hastalık, hayvanlarda yüksek ateş, iştah kaybı, eklem ağrısı, süt kesilmesi, düşük ve solunum sorunlarına yol açabiliyor.

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