Mavi Hat'ta gece saldırıları: İsrail ve Hizbullah'tan karşılıklı bombardıman

Lübnan Hizbullahı, dün gece İsrail'e yeni bir roket saldırısı düzenledi.



İsrail Ordu Radyosu'na göre Hizbullah'ın saldırıları gece boyunca İsrail'in kuzeyinde devam etti ve son bir gün içinde yaklaşık 100 roket atıldı.



Ordu Radyosu, Kiryat Şimona'daki bir binanın doğrudan isabet aldığını ancak yaralanan olmadığını bildirdi.



Hizbullah da dünden bu yana Kiryat Şimona ve bir İsrail ordu üssü de dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyine bir dizi saldırı düzenlediğini açıkladı.



İran destekli grup, Lübnan'ın güneyinde üç sağlık görevlisinin ölümüne ve ikisinin yaralanmasına neden olan İsrail saldırısına karşılık verdiğini bildirdi.



İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan birkaç binaya saldırı düzenlediği duyuruldu.



Ordu, saldırıların Aitaroun, Maroun al-Ras ve Yaroun'daki yerleri hedef aldığını belirtti.



Açıklamada bazı Hizbullah mensuplarının öldürüldüğü öne sürüldü.



Bombalamaya ait video da İsrail ordusu tarafından yayınlandı.

7 Ekim'den sonra gerilimin tırmandığı İsrail-Lübnan sınırı, Mavi Hat olarak adlandırılıyor.