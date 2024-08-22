Mavi Hat'ta gerilim artıyor: İsrail'den Hizbullah'a yeni misilleme saldırısı

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a karşı misilleme saldırıları başlattı. İsrail ordusu saldırının çarşamba günü düzenlenen ve işgal altındaki Golan Tepeleri'ni hedef alan Hizbullah saldırısına yanıt olarak düzenlendiğini doğruladı. Saldırılar, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ateşkes anlaşmasının aciliyeti konusunda baskı yapmasının ardından geldi.

Mavi Hat'ta gerilim artıyor: İsrail'den Hizbullah'a yeni misilleme saldırısı
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Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, Hizbullah'ın 50'den fazla füze ve çok sayıda insansız hava aracı fırlatmasının ardından, 'in 'ın güneyindeki 10'dan fazla bölgeye saldırı düzenlediğini açıkladı.

Hizbullah saldırılarında, İsrail'in ilhak ettiği Golan Tepeleri'ndeki evlerin vurulduğu ve bir kişinin yaralandığı belirtildi.

ASKERİ HEDEFLER VURULDU

Hagari, İsrail savaş uçaklarının gece düzenlenen operasyonda silah depoları ve askeri binaları vurduğunu söyledi.

Hizbullah, çarşamba günü gerçekleştirilen saldırının, salı gecesi Lübnan'ın iç kesimlerine düzenlenen ve bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına yol açan İsrail saldırısına yanıt olduğunu açıkladı.

BIDEN'IN ATEŞKES ÇAĞRISI

İsrail'in Lübnanlı gruba cevabı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak 'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılmasının aciliyeti konusunda sıkıştırmasının ardından geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de katıldığı liderler arasındaki görüşmede, Biden'ın Netanyahu'ya "ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının tamamlanmasının aciliyetini vurguladığı ve kalan engelleri ortadan kaldırmak için Kahire'de yapılacak görüşmelerin ele alındığı" belirtildi.

İSRAİL'İN SAVAŞ HEDEFLERİ

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail, güvenlik kabinesi tarafından belirlenen savaş hedeflerinin tamamına ulaşılması konusunda ısrarcı olacak. Bu hedefler arasında Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir güvenlik tehdidi oluşturmaması da yer alıyor" denildi.

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