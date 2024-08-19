Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Hizbullah-İsrail çatışmasında biri asker üç kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyine yönelik saldırısında iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı NNA da İsrail'in, güneydeki çeşitli bölgelere bombardıman ve baskınlar düzenlediğini ve “düşman insansız hava aracı saldırılarının” Hula köyünde iki kişiyi öldürdüğünü bildirdi.



Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askerlere ve askeri mevzilere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu.



Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, sınıra yakın bir kışla ve sınırdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Akka yakınlarındaki bir üs olmak üzere iki İsrail askeri mevzisine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu, saldırılarda bir askerinin öldüğünü, bir diğerinin ağır yaralandığını açıkladı.