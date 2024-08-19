Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Hizbullah-İsrail çatışmasında biri asker üç kişi öldü

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hula köyüne düzenlediği hava saldırısında iki kişi öldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki askerleri ve askeri mevzileri hedef aldı. İsrail ordusu bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Hizbullah-İsrail çatışmasında biri asker üç kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 'in ülkenin güneyine yönelik saldırısında iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı NNA da İsrail'in, güneydeki çeşitli bölgelere bombardıman ve baskınlar düzenlediğini ve “düşman insansız hava aracı saldırılarının” Hula köyünde iki kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askerlere ve askeri mevzilere insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, sınıra yakın bir kışla ve sınırdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Akka yakınlarındaki bir üs olmak üzere iki İsrail askeri mevzisine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusu, saldırılarda bir askerinin öldüğünü, bir diğerinin ağır yaralandığını açıkladı. 

Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Hizbullah-İsrail çatışmasında biri asker üç kişi öldü - 1 İsrail-Lübnan sınırı, Mavi Hat olarak adlandırılıyor.

BÖLGEDE TIRMANMA ENDİŞESİ SÜRÜYOR

'in geçen ay Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından, Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta kurban gitmesi, bölgedeki çatışmaların yayılmasına yönelik korkuları artırdı.

İran'ın İsrail'e misilleme yapması bekleniyor. 

Tel Aviv'deki bombalı saldırıyı Hamas üstlendi

Tel Aviv'deki bombalı saldırıyı Hamas üstlendi

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

NTV ekibi İsrail'in yeraltı hastanesinde

DÜNYA HABERLERİ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile görüştü

İran: İsrail'e saldırı kararının Gazze'de ateşkesle ilgisi yok

İran: İsrail'e saldırı kararının Gazze'de ateşkesle ilgisi yok

Zelenski'den ilk Kursk açıklaması: "Amaç tampon bölge oluşturmak"

Zelenski'den ilk Kursk açıklaması: "Amaç tampon bölge oluşturmak"

İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısı savaş suçu teşkil ediyor mu?

İsrail'in Hudeyde Limanı'na saldırısı savaş suçu teşkil ediyor mu?

40 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısına DNA'yla ulaşıldı

40 yıllık cinayet çözüldü! Katil zanlısına DNA'yla ulaşıldı

Blinken'dan ateşkes açıklaması: Muhtemelen en iyi, belki de son fırsat (İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar)

Blinken'dan ateşkes açıklaması: Muhtemelen en iyi, belki de son fırsat (İsrail ve Hamas'tan art arda açıklamalar)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...