Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırısında iki kişi öldü

İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Hula köyüne düzenlediği hava saldırısında iki kişi öldü. Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki askerleri ve askeri mevzileri hedef aldı.

Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırısında iki kişi öldü

Sağlık Bakanlığı, bugün yaptığı açıklamada, 'in ülkenin güneyine yönelik saldırısında iki kişinin öldüğünü açıkladı.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı NNA da İsrail'in, güneydeki çeşitli bölgelere bombardıman ve baskınlar düzenlediğini ve “düşman insansız hava aracı saldırılarının” Hula köyünde iki kişiyi öldürdüğünü bildirdi.

Öte yandan Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki askerlere ve askeri mevzilere insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, sınıra yakın bir kışla ve sınırdan yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki sahil kasabası Akka yakınlarındaki bir üs olmak üzere iki İsrail askeri mevzisine patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Mavi Hat'ta gerilim yüksek: Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırısında iki kişi öldü - 1 İsrail-Lübnan sınırı, Mavi Hat olarak adlandırılıyor.

BÖLGEDE TIRMANMA ENDİŞESİ SÜRÜYOR

'in geçen ay Beyrut'un güney banliyölerine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürülmesinin ardından, Tahran'da Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta kurban gitmesi, bölgedeki çatışmaların yayılmasına yönelik korkuları artırdı.

İran'ın İsrail'e misilleme yapması bekleniyor. 

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