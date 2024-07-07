Mavi Hat'ta tansiyon yüksek: Hizbullah İsrail'e 20 füze fırlattı

İsrail güçlerinin Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın öldüğü bildirildi. Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda ise bir İsrailli ağır yaralandı ve bölgede yangın çıktı.

Mavi Hat'ta tansiyon yüksek: Hizbullah İsrail'e 20 füze fırlattı

Mavi Hat olarak bilinen - sınırında çatışmalar devam ediyor.

güçlerinin Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın savunma biriminde üst düzey mühendis olan Maitham Mustafa al-Attar'ın öldüğü bildirildi.

Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyine düzenlediği saldırıda ise bir İsraillinin ağır yaralandığı ve bölgede yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Aşağı Celil bölgesine yaklaşık 20 füze atıldığı, bunlardan bir kısmının imha edildiği belirtildi.

Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Tiberya'nın batısında İsrail'e ait askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ordusunun 3 Temmuz'da Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey saha komutanı Muhammed Nime Nasır ölmüştü.

Hizbullah da söz konusu saldırıya karşılık olarak 4 Temmuz'da İsrail'in kuzeyine 20 İHA ve yaklaşık 200 roket atmıştı.

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