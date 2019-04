May Brexit için İşçi Partisi Corbyn ile görüşecek

Avrupa Birliği'nin İngiltere'ye tanıdığı ek süre 12 Nisan'da dolacak. Parlamentodaki tıkanıklık ise devam ediyor. Başbakan May dün, yedi saattan uzun süren bir kabine toplantısı yaptı.



İngiltere Başbakanı Theresa May Avrupa Birliği'nden anlaşmalı çıkış için Brüksel'den ek süre talep edeceğini açıkladı.



İngiltere Başbakanı May ayrıca muhalefete ortak bir plan hazırlama teklifinde bulundu. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn öneriyi memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Başbakan May'in, İşçi Partisi lideri Corbyn ile bir araya gelmesi bekleniyor. Planın içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Ancak Başbakan May kasımda Brüksel ile üzerinde uzlaşılan Brexit anlaşmasını içermesi gerektiğini söyledi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in önceliği ise Gümrük Birliği ve işçi hakları olacak.