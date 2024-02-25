Mayınlar Avrupa'ya geri mi dönüyor? Ottowa Anlaşması yeniden gündemde!

Avrupa ülkeleri Ukrayna işgalinin başından beri ordularını en yeni silahlarla donatıyor. Ancak NATO karşıtı çıkışlarıyla dikkat çeken Trump'ın seçilme ihtimali ve Amerikan Kongresinin Ukrayna'ya silah yardımındaki isteksizliği bölge ülkelerini alternatif arayışına itiyor.



Rusya'nın Avrupalı komşuları, savunmalarını güçlendirmek için geçen yüzyıldan kalma eski teknolojileri kullanıyor. Rusya, anti-tank mayınları, dikenli teller ve beton bloklar gibi ilkel teknolojilerle Ukrayna'nın karşı saldırısını durdurmayı başardı. Başta Finlandiya olmak üzere bölge ülkeleri, düşmanlarının stratejisini kopyalıyor. Kendi savunmaları için benzer yapılar inşa ediyor.



133 ülkenin onayladığı Ottowa Anlaşması ile yasaklanan anti-personel mayınlarının kullanımı da yeniden gündemde. Bir kez yerleştirildikten sonra onlarca yıl tehlike yaratmayı sürdüren bu mayınlar her yıl yüzlerce sivilin yaşamına mal oluyor.



Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı: İki taraf da çok yorgun Haberi Görüntüle Özellikle çocuklar ve çiftçiler için dünya çapında büyük tehlike yaratan bu mayınların kullanımı birçok ülkede yasak.



Rusya'ya komşu Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya geçtiğimiz haftalarda Ottowa Anlaşmasından çekilmeyi ele aldı. Henüz bu yönde bir karar olmasa da siviller için daha az tehlikeli olan anti-tank mayınları sınır boyunca döşenmeye başladı bile.



Finlandiya'nın da gündemi Ottowa anlaşması. NATO'nun en yeni üyesi, elindeki anti-personel mayını stokunu 2015'te imha etmişti.

Şimdi bu karar yeniden sorgulanıyor.