Mayınlar, füzeler ve coğrafya. İran'ın Hürmüz'deki asıl gücü ne?

Hürmüz Boğazı’nın yaklaşık dört haftadır fiilen kapanması, küresel petrol piyasalarında ciddi dalgalanmalara yol açtı. Dünya petrol ve doğal gaz arzının yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu dar su yolu, aynı zamanda tarım için kritik önemdeki gübre taşımacılığında da kilit rol oynuyor.

İran’ın Körfez’de gemilere yönelik saldırıları, geçiş riskini artırarak neredeyse tüm deniz trafiğini durma noktasına getirdi.

ABD'DEN ASKERİ HAZIRLIK

ABD Başkanı Donald Trump, krizi sona erdirmek için diplomatik girişimlerin sürdüğünü belirtirken, Ortadoğu’ya binlerce ek asker gönderilmesi ve petrol tankerlerine donanma eşliği sağlanması seçeneklerini de gündeme aldı.

Ancak uzmanlara göre İran, hem coğrafi avantajları hem de düşük maliyetli asimetrik savaş araçları sayesinde hala önemli bir üstünlüğe sahip.

COĞRAFİ KOŞULLAR İRAN'I NASIL GÜÇLENDİRİYOR?

Hürmüz Boğazı en dar noktasında yaklaşık 24 mil genişliğinde ve gemi trafiği iki dar koridordan geçiyor. Bu durum, bölgeyi kaçınılmaz bir “dar boğaz” haline getiriyor.

Uzmanlara göre açık denizlerde gemiler rotalarını değiştirebilirken, Hürmüz gibi dar alanlarda bu mümkün değil. Bu da İran’ın hedeflerini aramak zorunda kalmadan sadece bekleyerek saldırı düzenleyebilmesine olanak tanıyor.

İran’ın yaklaşık bin 600 kilometrelik kıyı şeridi boyunca konuşlandırabileceği mobil gemisavar füze sistemleri ve dağlık arazi yapısı, bu sistemlerin tespit edilmesini zorlaştırıyor. Bu durum, bölgeyi adeta kısa uyarı süresiyle saldırıların gerçekleşebileceği bir “ölüm bölgesi”ne dönüştürüyor.