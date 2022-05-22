Mayıs ayında yağan kar görenleri şaşırttı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Mayıs ayında yağan kar görenleri şaşırttı. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Haberler - Reuters - NTV Haber 22.05.2022 - 02:58 | Son Güncelleme : 22.05.2022 - 02:59

Mayıs ayında yağan kar görenleri şaşırttı

Kolorado eyaletinin Denver kentinde cuma gecesi başlayan kar yağışı cumartesi günü de devam etti.

Eyalette sıcaklık 4 dereceye kadar düştü. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 40 santimetreye kadar ulaştı.

Yetkililer, binlerce kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

Colorado Rockies ve New York Mets arasında oynanması planlanan beyzbol maçı kar yağışı nedeniyle oynanamadı.

Denver'da daha önce de 1975 ve 1953 yıllarında da aynı dönemde kar yağışı görülmüştü.

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