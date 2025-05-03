Maymun çiçeği vakaları patladı: 12 günlük karantina ilan edildi

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber-Pahtunhva eyaletinin Bacur bölgesinde maymun çiçeği vakalarındaki artış nedeniyle 12 günlük kapanma ilan edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kapanma, bölgede son 3 yılda tespit edilen 17 maymun çiçeği vakasının ardından bu hafta devreye alındı.

Vakaların çoğunun, salgının görüldüğü ülkelerden gelen kişilerle bağlantılı olduğu belirtildi. Bölge yönetimi, virüsün yayılımını önlemek amacıyla etkilenen alana tüm giriş ve çıkış noktalarını kapattı.

Açıklamada, "Kapanma süresince yalnızca marketler, eczaneler, mağazalar ve acil servisler gibi temel hizmetler açık kalacaktır" ifadesine yer verildi.

Yetkililer, kapanma kurallarını ihlal edenlere karşı yasal işlem başlatılacağı konusunda uyarıda bulundu. Bölge halkına kapalı alanlarda kalmaları, sağlık ekipleriyle iş birliği yapmaları ve sağlık güvenliği kurallarına uymaları çağrısı yapıldı.

Eyalet Sağlık Müdürlüğü, şüpheli vakaların hızlı tespiti ve izolasyonu için özellikle giriş noktalarında ve sağlık tesislerinde gözlem çalışmalarını artırdı.