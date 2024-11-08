Maymunlar Cehennemi gerçek oluyor! 43 deney maymunu kaçtı

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bulunan Alpha Genesis adlı bir şirkete bağlı araştırma laboratuvarındaki maymunların kaçtığı açıklandı.

Yeni işe başlayan bir bakıcının maymunların kaldığı kafesin kapısını tam kapatmaması sonucu yaşanan olayda deneyler yapılmak üzere yetiştirilen 43 maymunun kaçtığı belirtildi.

BÖLGE HALKINA GÜVENLİK UYARISI

Polis, serbest kalan maymunlar için geniş çaplı araştırma başlatırken yetkililer bölge halkına kapılarını ve pencerelerini kapalı tutmaları ve maymunları görmeleri halinde yetkililere bildirmeleri uyarısında bulundu.

Kaçak maymunların yaklaşık 3,2 kg ağırlığında genç ve dişi olduğu açıklanarak bölgede tuzakların kurulduğu ve termal kameralarla maymunların izlerinin sürüldüğü belirtildi.

Alpha Genesis CEO'su Greg Westergaard ise, maymunların kaçmasının “sinir bozucu” olduğunu ifade ederek, maymunların yakalanacağını umduğunu söyledi.

50 MAYMUNUN 43'Ü KAÇTI

Maymunların çarşamba günü kaçtığını dile getiren Westergaard, aslında 50 adet maymun bulunduğunu ancak 43 maymunun kaçtığını ifade ederek maymunların ormanlık alanda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Polis yetkilileri ise düzenlenen basın toplantısında maymunların bölge halkı için tehlike oluşturmadığını söyledi.

Alpha Genesis'te 2016 yılında yaşanan benzer bir olayda da 19 maymun kaçmış ancak 6 saat sonra geri getirilmişti. 2014 yılında da 26 maymun tesisten kaçmıştı.