Maymunlar Covid hastalarının örneklerini çaldı

Hindistan’da bir grup maymun pandemi hastanesinden corona virüs (Covid-19) hastalarının kan örneklerini çaldı.



Hint medyasında yer alan habere göre, olay ülkenin Uttar Pradesh eyaletindeki Meerut bölgesinde bir devlet hastanesinde meydana geldi.



Hastanenin corona virüs tesisinde çalışan laboratuvar asistanı test için kan örnekleri taşırken, hastanede denek olarak yer alan bir grup maymun asistana saldırıp içinde 3 kan örneği bulunan kutuyu alarak kayıplara karıştı.

Görgü tanıklarından biri, olaya karışan maymunlardan birini ağaçta görüntüledi.



ENFEKTE OLMUŞ HASTALARDAN ALINAN KAN ÖRNEKLERİ



Hastane yetkilileri olayı kabul ederek; örneklerin bir kişide corona virüsün pozitifliğini doğrulamak için kullanılan boğaz çubukları olmadığını, zaten tedavi edilen enfekte olmuş hastalardan alınan kan örnekleri olduğunu belirtti.



"PANİK YOK"



Hastanenin başhekimi Dr. SK Garg olayla ilgili olarak "Corona virüs numuneleri açıkta olmayan, soğuk zincirli kutularda saklanır ve taşınır" ifadelerini kullanarak, boğaz çubuk örneklerine yönelik benzeri bir durumun meydana gelme olasılığının düşük olduğunu ve hastanenin yakınında yaşayan kişilerin bu olay nedeniyle korkmasına gerek olmadığını belirtti.