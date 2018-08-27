ABD basınında yer alan haberlerde, ölmeden önce cenazesiyle ilgili vasiyette bulunan Arizona Senatörü John McCain'in, Trump’ın cenazeye katılmasını istemediği ve Obama ile Bush'un cenazede konuşma yapmasını talep ettiği belirtildi.



ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de katılması beklenen cenaze töreninde, Obama ve Bush'un konuşma yapması planlanıyor.



Hayatta iken ABD Başkanı Donald Trump'ı sert sözlerle eleştiren McCain ile ABD Başkanı Trump'ın arasının çok iyi olmadığı biliniyordu.



Beyaz Saray kaynaklı yazılı bir açıklama istemeyen Trump, bunun yerine sadece kendi Twitter hesabından McCain'in ailesine taziye dileğini ileten bir paylaşımda bulunmakla yetinmişti.



Diğer yandan, Amerikan medyasında yer alan ve görevdeki üst düzey bazı hükümet yetkililerine dayandırılan iddiaya göre, Trump'ın zaman zaman kendisini eleştiren McCain için hazırlanan metnin yayımlanmasını istemediği belirtilmişti.



İddiaya göre McCain'in ölümünden önceki gün Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ve Trump'ın Özel Kalem Müdürü John Kelly öncülüğünde hazırlanan ve McCain'den "kahraman" olarak söz eden yazılı taziye açıklaması, Trump tarafından engellenmişti.



SENATÖR McCAIN KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ



Geçen yazdan bu yana beyin kanseri dolayısıyla tedavi gören McCain'in son anlarında ailesiyle olduğu belirtilmişti.



Ailesi, McCain'e uygulanan tedavinin artık sonlandırıldığını açıklamış, bu karar McCain'in son günlerine yaklaştığı şeklinde yorumlanmıştı.



25 Ağustos Cumartesi günü hayatını kaybeden McCain'in, 2 Eylül'de Maryland eyaletinde bulunan Deniz Harp Okulu'nda bulunan mezarlığa defnedileceği açıklanmıştı.



Zaman zaman ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle de gündeme gelen McCain, hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu.



OBAMA'YA KARŞI SEÇİMİ KAYBETMİŞTİ



2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen başkan adayı olarak yarışan McCain seçimleri kaybetmişti.



Cumhuriyetçi Parti çevrelerinde her zaman ağırlığı olan isimlerden McCain, 1967-1973 yıllarında Vietnam Savaşı'nda esir olarak tutulmuştu.



1981 yılında ABD Kongresine ilk kez giren McCain, o tarihten bugüne farklı kademelerde memleketi Arizona'yı temsil ediyordu.

