Geçen hafta 81 yaşında yaşamını yitiren ABD'li senatör John McCain toprağa veriliyor.



Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine, eski başkanlar Barack Obama ve George Bush'un da aralarında bulunduğu üst düzey isimler katılacak.

2008 başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olarak Cumhuriyetçi McCain'i mağlup eden Obama ile eski başkan George W. Bush da törende birer konuşma yapacak.

Törene ABD'nin şu andaki başkanı Donald Trump ise katılmayacak. New York Times'ın haberine göre, McCain ölümünden önce Trump'ın cenazesine katılmasını istemediğini ifade etmişti.



Başkan Trump, McCain'in ölümünün ardından paylaştığı Twitter mesajında, McCain'in ailesine "en derin sempati ve saygılarını" iletmişti.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 August 2018

John McCain, Ağustos 2018

TRUMP YOK, YARDIMCISI VAR

Trump'ı eleştiren Cumhuriyetçilerden olan McCain, Trump'ı "saf" ve "egoist" olmakla suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump'ın temmuz ayında Finlandiya'da düzenlediği basın toplantısının ardından McCain, Trump hakkında "hafızalardaki en utanç verici ABD Başkanı performanslarından biri" değerlendirmesinde bulunmuştu.



Törende Trump'ı temsilen ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yer alacak. Merhum hakkında Pence, "McCain'in ülkesine onurla hizmet ettiğini her daim hatırlayacağız" demişti.



CNN'in haberine göre ise, McCain'in 2008 başkanlık seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak seçtiği Sarah Palin de cenaze törenine davet edilmedi.



Törende Almanya'yı temsilen Federal Alman Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble'nin hazır bulunması bekleniyor.

﻿﻿McCain'in tabutu Cuma günü ABD Kongre Binası'na yerleştirildi. Söz konusu uygulama şu ana kadar yalnızca 30 ABD’li için yapıldı.



McCain, Pazar günü Maryland eyaletinin Annapolis kentindeki Deniz Harp Akademisi arazinine gömülecek.



1986 yılından bu yana Senatör olarak ABD Kongresi'nde bulunan McCain, beyin tümörüyle mücadele ediyordu. Kısa süre önce ailesi, McCain'in tedavisini kendi arzusuyla sonlandırma kararı aldığını açıklamış, Senatör iki gün sonra hayatını kaybetmişti.

VIDEO - DONALD TRUMP'IN AZİL SÜRECİ BAŞLAR MI?