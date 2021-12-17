McDonald's'ın eski CEO'su 105 milyon dolarlık tazminatını geri ödeyecek

Küresel fast-food zinciri McDonald's'ın kovulan CEO'su Steve Easterbrook, şirkete üst düzey yöneticiylen yaptığı suiistimalin boyutu ortaya çıkınca 105 milyon dolarlık kıdem tazminatını geri ödemek zorunda kaldı.



Easterbrook, McDonald's tarafından hazırlanan bir bildiride, "CEO olarak görev yaptığım süre boyunca, McDonald's değerlerini korumakta ve şirketin lideri olarak bazı sorumluluklarımı yerine getirmekte başarısız oldum. Bunu yaptığım için eski iş arkadaşlarımdan, yönetim kurulundan ve şirketin bayiilerinden ve tedarikçilerinden özür dilerim” açıklamasını yaptı.

ŞİRKET E-POSTASI İLE KADIN ÇALIŞANINA ÖZEL VİDEO VE MESAJLAR YOLLADI



McDonald's, Easterbrook’u şirketin e-posta adresi üzerinden bir kadın çalışana özel görüntüler ve mesajlardan oluşan mesajlar gönderdiği anlaşılınca 2019 yılında kovmuştu. Söz konusu ilişkinin rızaya dayalı olduğu belirtilse de Easterbrook’un şirketin politikalarını ihlal ettiği söylenmişti.



Görevden alındığı sırada Easterbrook, şirkete başka benzer bir durum olmadığını ve cep telefonu incelemelerinin bunu desteklediğini söyledi. Ardından McDonald's yönetim kurulu, Easterbrook'un on milyonlarca hisse senedine dayalı fayda ve diğer tazminatları elinde tutmasına izin veren "sebepsiz" bir ayrılık anlaşmasını onayladı.

SORUŞTURMA DİĞER İLİŞKİLERİNİ DE ORTAYA ÇIKARDI



Diğer taraftan, McDonald’s yönetim kurulu Temmuz 2020'de, bir çalışandan Easterbrook'un başka bir kadın çalışanla cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden isimsiz bir ihbar aldı. Soruşturma sonrasında McDonald's, üst yöneticisini görevden almadan önceki yıl içinde çalışanlarla olan diğer iki cinsel ilişkinin yanı sıra bu ilişkiyi de doğruladı. Şirket, Easterbrook'un bu ilişkilerin kanıtlarını telefonundan kaldırdığını aktardı.



McDonald's, 2020’nin Ağustos ayında Easterbrook'a dava açtı ve suiistimalinin boyutunu bilseydi, onun sebepsiz yere işten çıkarılmayacağını ve kendisine asla tazminat ödenmeyeceğini duyurdu. Easterbrook'un ayrılık anlaşması, şirketin "zararlı davranış" içinde olduğunu tespit ederse, haklarını kaybedeceğini açıkça belirttiğinden, şirket 2018 ve 2019'da verilen öz sermaye ödüllerinin iadesini istedi.



McDonald's Başkanı Enrique Hernandez Jr. hazırlanan bir açıklamada, anlaşmanın Easterbrook'u sorumlu tuttuğunu ve yönetim kurulunun davayı takip etme kararını teyit ettiğini söyledi.



Hernandez, "Karar, uzun bir mahkeme sürecini önlüyor ve ilerlememize izin veriyor” diye konuştu.

DÜNYA GENELİNDEKİ 2 MİLYON PERSONELE CİNSEL TACİZ EĞİTİMİ VERİLECEK



Öte yandan, Easterbrook'a karşı açılan dava, şirkette cinsel taciz konusunda daha büyük bir hesaplaşmanın ortasında geldi. Son beş yılda, en az 50 işçi, şirkete karşı fiziksel ve sözlü taciz nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Ekim 2019'da, yani Easterbrook'un kovulmasından bir ay önce, McDonald's 850 bin ABD'li çalışanı için yeni bir taciz eğitim programı başlattı.Şirket, bu baharda daha da ileri giderek, restoranlarında gelecek yıldan itibaren taciz, ayrımcılık ve şiddetle mücadele etmek için işçi eğitimini zorunlu kılacağını söyledi. Eğitim, dünya çapında 39 bin mağazada 2 milyon işçiye verilecek.

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