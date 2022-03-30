McDonald's şubeleri Rusya'da faaliyet göstermeye devam ediyor

ABD merkezli fast food zinciri Mcdonald’s Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaşın ardından ülkedeki dükkanlarını kapatacağını duyurmasına rağmen, şubelerin faaliyet göstermeye devam ettiği ortaya çıktı.



Sosyal medyadaki fotoğraflar ve videolar, ülkedeki bazı şubelerin her zamanki gibi çalıştığını gözler önüne serdi.



Şirket, Rus devlet haber kaynağı RIA’ya şube bazında sahip olduğu restoranlarından bazılarının hala faaliyette olduğunu söyledi.

ŞUBELER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR



“Moskova'da franchising esasına göre faaliyet gösteren bir dizi McDonald's restoranı ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor” diyen fast food zinciri, “Özellikle havaalanlarında ve Leningrad tren istasyonunda restoranların yanı sıra Moskova metro istasyonlarının yakınındaki ekspress şubeler açıldı” dedi.



McDonald's Rusya, ülke güçlerinin Ukrayna'ya saldırmasından yaklaşık iki hafta sonra, 8 Mart'ta Rusya'daki 847 restoranın tamamını geçici olarak kapatacağını duyurmuştu.



CEO Chris Kempczinski yaptığı açıklamada, "Değerlerimiz, Ukrayna'da ortaya çıkan gereksiz insan acısını görmezden gelemeyeceğimiz anlamına geliyor" dedi.



Bu gelişmelere rağmen, fast food zinciri, şirketin bazı lokasyonlara tam olarak sahip olmadığı için tamamen kapanamadı.



Benzer şekilde, Burger King'in ana şirketi, Rusya'daki 800 restoranını, bağımsız işletmecisi bunu "reddettiği" için kapatamadığını söyledi.



The New York Times da franchising koşulları nedeniyle Papa John's'un ülkedeki 190 restoranının açık kalmasına izin verdiğini aktarmıştı.