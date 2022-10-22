Mcfit'in kurucusu Rainer Schaller'ı taşıyan uçak kayboldu.

Schaller ile beraber 5 yolcuyu taşıyan uçak Meksika'dan Kosta Rika'ya gidiyordu.

Alman basınına göre Kosta Rika açıklarında uçakla iletişim kesildi.

Uçakta Schaller'ın kız arkadaşı, çiftin iki çocuğu ile bir erkek bulunuyordu.

Bild gazetesi, şirket kaynaklarından Schaller ve ailesinin uçakta bulunduğunu doğruladı. Ancak olayla ilgili başka bir açıklama yapılmadı.

Arama çalışmalarının kötü hava şartları nedeniyle sekteye uğradığı da belirtiliyor.

