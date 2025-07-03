Meclis onay verdi: Güney Kore'nin yeni başbakanı belli oldu

Güney Kore parlamentosu, Devlet Başkanı Lee Jae-myung'un adayı Kim Min-seok'u ülkenin yeni başbakanı olarak onayladı.



Yonhap'ın haberine göre, Kim, Güney Kore Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda yapılan oylamada üç "hayır" oyuna karşı 173 "evet" oyuyla ülkenin yeni başbakanı oldu. Oylamada üç oy da geçersiz sayıldı.



Oylamada yalnızca Demokrat Parti'nin (DP) ve bazı azınlık partilerin milletvekilleri hazır bulunurken, eski devlet başkanı Yoon Suk Yeol'un Halkın Gücü Partisi'nden (PPP) hiçbir milletvekili oturuma katılmadı.



Parlamentodaki oturumun ardından basın mensuplarına konuşan Kim, "halkın iradesini savunacağını ve ekonomik krizi aşacağını" ifade etti.

SIKIYÖNETİM, AZİL, ERKEN SEÇİM



Dönemin devlet başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu'nun meclisin eylemini onayıyla geri adım atmak zorunda kalmıştı.



Ulusal Mecliste 14 Aralık 2024'te yapılan oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi'nin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.



Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.



Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.



Güney Kore'de eski devlet başkanı Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.



Güney Kore'de Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski devlet başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.



Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

