Meclis onayladı: Rusya'da "yasaklı" içerikleri internette aramak da suç oldu

Rusya, “aşırılıkçı” olduğunu iddia ettiği içeriklerin paylaşılmasını yasaklamasının ardından söz konusu içeriklere yönelik bir adım daha attı. Milletvekilleri, 17 Temmuz Perşembe günü bu içerikler için internette arama yapılmasını da suç kapsamına alan düzenlemeye onay verdi.



The Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Rusya’da meclisten geçen söz konusu yasal düzenleme, eylül ayında yürürlüğe girecek ve “kasıtlı olarak aşırılıkçı olduğu bilinen materyaller için internette arama yapan” ve bunlara VPN gibi araçlarla erişim sağlayan kişilerin cezalandırılmasının yolunu açacak.



“İDARİ PARA CEZALARI CEZA DAVASINA DÖNECEK”



VPN, Rusya’da internet sitelerine getirilen erişim engellerine takılmamak için halihazırda yaygın bir şekilde kullanılıyor. Rusya’nın “aşırılıkçı materyal” olarak sınıflandırdığı içerikler ise LGBTİ+ toplumundan El Kaide’ye kadar çok çeşitli gruplar tarafından üretilen içerikleri kapsıyor. Yeni yasa, Nazi ideolojisini tanıtıp destekleyen ya da aşırılıkçı eylemleri kışkırtan içerikleri de içine alıyor.



Rusya’daki yasalar, şimdiye kadar çevrimiçi platformlarda bilgi arayan kişiler için herhangi bir cezai müeyyide öngörmüyordu. Sadece belirli içeriklerin oluşturulup paylaşılması suç kapsamında değerlendiriliyordu.



Yapılan yeni yasa değişiklikleri, üst düzey yetkililerin “sansürün savaş zamanında meşru olduğu” yönündeki açıklamalarıyla birlikte basına yansıdı.



Rusya’nın “yabancı ajan” kategorisine aldığı internet özgürlüğü aktivisti Sarkis Darbinyan, “aşırılıkçı materyaller” için arama yapma “suçu” için öngörülen ceza küçük olsa da bunun gözaltı, baskı ve polis merkezine alınma gibi eylemler için bahane olarak kullanılabileceğine dikkat çekti, idari para cezasının ceza davalarına döneceğine işaret etti.



“AMAÇ KİŞİLERİ CEZALANDIRMAK DEĞİL”



Rus vekillerin kabul ettiği yasal düzenleme, Rusya’da “yasaklı” içerikler için internette arama yaptığı tespit edilen kişilere yaklaşık 65 ABD doları düzeyinde bir para cezası verilmesini öngörüyor. VPN gibi bu tür yasakları delmek için kullanılan yöntemlerin reklamının yapılması durumunda ise kişilere 2 bin 500 dolar, şirketlere 12 bin 800 dolar ceza verilmesi mümkün olacak.



Tasarıyı kaleme alan isimlerden senatör Artem Sheikin ise Rusya devlet basınına yaptığı açıklamada, yeni önlemlerin kişilerin cezalandırma niyetinin olmadığını savundu, Facebook ya da Instagram’da dolaşmanın “idari bir suç teşkil etmeyeceğini” söyledi.



Sheikin’in açıklamasına göre, kişiler sadece mahkeme kararıyla “aşırılıkçı” kategorisine alınan ve Adalet Bakanlığı’nın kara listesine alınan içerikleri bilerek arayarak erişim sağlamaları durumunda ceza ile karşı karşıya kalacak.



Sheikin, bir kişinin eriştiği içeriğin aşırılıkçı kabul edildiğini bilip bilmediğine yetkililerce nasıl karar verileceğini ise açıklamadı.

