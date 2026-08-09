Mecliste başbakana yumurtalı protesto

7 Haziran'daki erken genel seçimlerin sonuçlarının kesinleşmesinin ardından Kosova Meclisi Genel Kurulu, yeni meclis başkanı ile yardımcılarını seçmek üzere toplandı.

Seçimden birinci çıkan Kendin Karar Al Hareketi'nin (Vetevendosje) Genel Başkanı ve Başbakan Albin Kurti, kürsüde yaptığı konuşmada, diğer siyasi partilerle kurumların oluşturulmasına ilişkin koalisyon görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Yeni meclis başkanı adayını sunmayan ve görüşmeler için daha fazla zaman talep eden Kurti'nin bu tutumu, muhalefet partilerinin tepkisine yol açtı. Partiler, Kurti'nin anayasaya aykırı davrandığını öne sürdü.

Kosova'nın Geleceği İçin İttifak (AAK) Milletvekili Time Kadrijaj, Albin Kurti'nin yanına giderek çantasından çıkardığı yumurtaları fırlattı. Olayın ardından milletvekilleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı, Meclis Başkanı seçimi için düzenlenen oturum ertelendi.

Kurti, yumurtalı protestonun, "diğer partilerle görüşebilmek için ödemesi gereken bir bedelse bunu ödemeye hazır olduğunu" belirtti.

18 AYDA 3 GENEL SEÇİM

Kosova'da 9 Şubat 2025'te genel seçim, 28 Aralık 2025'te de erken genel seçim yapıldı. Albin Kurti liderliğindeki hükümet, 11 Şubat'ta Meclisten güvenoyu aldı. Eski Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, 5 yıllık görev süresinin sona ermesinin ardından 4 Nisan'da görevini geçici olarak Kosova Meclis Başkanı Albulena Haxhiu'ya devretti.

Kosova Meclisi, milletvekillerinin yeni cumhurbaşkanını anayasanın öngördüğü süre içinde seçememesi nedeniyle 29 Nisan'da feshedildi, ülkede 7 Haziran'da bir kez daha erken genel seçim yapıldı. Meclisin yeni cumhurbaşkanını seçmekte yine başarısız olması halinde ülke, bir kez daha erken genel seçime gidebilir.