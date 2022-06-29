Medvedev: Kırım’a yapılacak saldırı Üçüncü Dünya Savaşı’na yol açar

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, NATO’nun Kırım’a yapacağı olası bir saldırı ile ilgili açıklamada bulundu.

Medvedev, “Kırım'a herhangi bir tecavüz girişimi ülkemize karşı bir savaş ilanıdır" derken, "Bizim için Kırım Rusya'nın bir parçası. Bu sonsuza kadar demektir” ifadelerini kullandı.

Eski Devlet Başkanı, NATO üyesi herhangi bir devlet tarafından Kırım yarımadasına yapılacak bir saldırının Rusya'ya "Üçüncü Dünya Savaşı"na yol açabilecek bir savaş ilanı anlamına gelebileceğini belirtti.

Medvedev, "Eğer bu bir NATO üyesi devlet tarafından yapılırsa, bu, tüm Kuzey Atlantik ittifakıyla, bir Üçüncü Dünya Savaşı ile çatışma anlamına gelir. Tam bir felaket" şeklinde konuştu.

Şu anda Rusya Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olan Medvedev, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılması halinde Rusya'nın sınırlarını güçlendireceğini ve "misilleme adımlarına hazır" olacağını da belirtti.

Medvedev, bunun "eşiklerine İskender hipersonik füzeleri yerleştirme olasılığını içerebileceğini" sözlerine ekledi.