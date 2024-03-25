Rusya'nın eski devlet başkanı ve şu anki üst düzey güvenlik yetkilisi Dimitri Medvedev, Moskova saldırganlarının öldürüleceğini öne sürdü.

Yetkililer arasında idam cezasının geri getirilmesi çağrıları artarken, Medvedev, bugün yaptığı açıklamada, konser salonu saldırısının arkasındaki faillerin "öldürüleceğini" söyledi.

Rus basınının aktardığına göre Medvedev, mesajlaşma uygulaması Telegram'daki paylaşımında, şunları yazdı: "Onları öldürmeli miyiz? Öldürmeliyiz. Ve öldüreceğiz."

Cuma akşamı dört kişinin ateş açarak Moskova'nın merkezinin kuzeybatısındaki popüler bir mekan olan Crocus Belediye Binası'nı ateşe vermesi sonucu en az 137 kişi öldü, 182 kişi de yaralandı.



Son yirmi yılda Rusya içinde gerçekleşen en ölümcül saldırı olan saldırıyı DAEŞ'in Horasan kolu üstlendi.

Medvedev, Crocus Konser Salonu saldırısına karışan "herkesin öldürülmesinin" gözaltında tutulan dört şüpheliden daha önemli olduğunu savundu.



Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Medvedev, "Hepsi: para verenler, sempati duyanlar ve yardım edenler. Hepsini öldürün" diye ekledi.